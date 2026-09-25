NextEra Energy Aktie

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WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012

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NextEra Energy-Performance 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NextEra Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem NextEra Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 148,214 NextEra Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 207,94 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 24.09.2026 auf 75,62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,08 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für NextEra Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 160,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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