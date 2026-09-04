NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|NextEra Energy-Performance
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NextEra Energy von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem NextEra Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 85,69 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 116,700 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 9 809,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,06 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,90 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 173,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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