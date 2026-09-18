S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NextEra Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden NextEra Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NextEra Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,126 NextEra Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie auf 81,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 148,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy bezifferte sich zuletzt auf 167,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at