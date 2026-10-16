S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NextEra Energy-Aktie Investoren gebracht.

Das NextEra Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des NextEra Energy-Papiers betrug an diesem Tag 85,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NextEra Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 117,578 NextEra Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 283,95 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 15.10.2026 auf 78,96 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,16 Prozent.

NextEra Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 163,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at