NextEra Energy Aktie

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WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012

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NextEra Energy-Performance im Blick 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die NextEra Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 85,33 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NextEra Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,719 NextEra Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 962,62 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 3,74 Prozent gleich.

Der Marktwert von NextEra Energy betrug jüngst 171,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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