Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Langfristige Anlage
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen
Nisource-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26,51 USD wert. Bei einem Nisource-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,722 Nisource-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 44,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 679,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,97 Prozent erhöht.
Nisource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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