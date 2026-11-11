Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Lukrativer Nisource-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nisource-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Nisource-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nisource-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,671 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nisource-Aktie auf 45,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,54 Prozent angewachsen.
Der Nisource-Wert an der Börse wurde auf 21,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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