S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nisource-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nisource-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Nisource-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nisource-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,671 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nisource-Aktie auf 45,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,54 Prozent angewachsen.

Der Nisource-Wert an der Börse wurde auf 21,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at