Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Nisource-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nisource-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,558 Nisource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nisource-Papiers auf 39,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 593,46 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 593,46 USD, was einer negativen Performance von 4,07 Prozent entspricht.
Nisource war somit zuletzt am Markt 19,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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