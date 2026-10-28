S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nisource-Aktie Investoren gebracht.

Nisource-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,15 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Nisource-Aktie investierten, hätten nun 39,761 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 733,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nisource belief sich zuletzt auf 20,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at