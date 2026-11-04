Nisource Aktie

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WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

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Nisource-Anlage im Blick 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Nisource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2021 wurden Nisource-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,07 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 398,883 Nisource-Aktien. Die gehaltenen Nisource-Papiere wären am 03.11.2026 17 798,17 USD wert, da der Schlussstand 44,62 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nisource bezifferte sich zuletzt auf 21,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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