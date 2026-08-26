Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Nisource-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nisource-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nisource-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nisource-Aktie bei 42,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Nisource-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,596 Nisource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 959,18 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 959,18 USD entspricht einer negativen Performance von 4,08 Prozent.
Nisource war somit zuletzt am Markt 19,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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