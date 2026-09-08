Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Norfolk Southern-Performance im Blick
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Norfolk Southern-Papiers betrug an diesem Tag 275,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,286 Norfolk Southern-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 329,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 954,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19,55 Prozent.
Der Marktwert von Norfolk Southern betrug jüngst 73,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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