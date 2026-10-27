Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Lukratives Norfolk Southern-Investment?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2016 wurde das Norfolk Southern-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 91,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,095 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 333,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 365,62 USD wert. Mit einer Performance von +265,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern belief sich zuletzt auf 74,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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