Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Profitables Norfolk Southern-Investment?
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 278,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norfolk Southern-Aktie investiert, befänden sich nun 3,593 Norfolk Southern-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 199,88 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Anteils am 10.08.2026 auf 333,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,99 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Norfolk Southern einen Börsenwert von 75,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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