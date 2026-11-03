Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Lohnende Norfolk Southern-Anlage?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 282,17 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Norfolk Southern-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,544 Norfolk Southern-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 225,08 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Anteils am 02.11.2026 auf 345,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,51 Prozent gesteigert.
Am Markt war Norfolk Southern jüngst 76,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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