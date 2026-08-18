Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Frühe Investition
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norfolk Southern-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.08.2023 wurde die Norfolk Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 212,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,145 Norfolk Southern-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 16 082,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 341,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,82 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern bezifferte sich zuletzt auf 75,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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