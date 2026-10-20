Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Performance unter der Lupe
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norfolk Southern-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.10.2021 wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 279,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,809 Norfolk Southern-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Norfolk Southern-Aktie auf 323,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 583,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern bezifferte sich zuletzt auf 73,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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