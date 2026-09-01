Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Frühe Anlage
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Norfolk Southern-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Norfolk Southern-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 93,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,661 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 342,79 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 654,48 USD wert. Das entspricht einem Plus von 265,45 Prozent.
Norfolk Southern erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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