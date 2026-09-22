Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Performance im Blick
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norfolk Southern von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 239,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Norfolk Southern-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,175 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 309,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 290,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,04 Prozent erhöht.
Der Norfolk Southern-Wert an der Börse wurde auf 70,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norfolk Southern Corp.
Analysen zu Norfolk Southern Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Norfolk Southern Corp.
|271,60
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.