S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norfolk Southern von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Norfolk Southern-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 239,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Norfolk Southern-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,175 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 309,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 290,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,04 Prozent erhöht.

Der Norfolk Southern-Wert an der Börse wurde auf 70,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at