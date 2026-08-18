Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Hochrechnung
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Northrop Grumman-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 430,17 USD. Bei einem Northrop Grumman-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,325 Northrop Grumman-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 570,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 325,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,55 Prozent gesteigert.
Alle Northrop Grumman-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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