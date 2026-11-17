Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Northrop Grumman-Investment
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Northrop Grumman-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Northrop Grumman-Papier bei 353,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,252 Northrop Grumman-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 415,58 USD, da sich der Wert einer Northrop Grumman-Aktie am 16.11.2026 auf 545,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,16 Prozent vermehrt.
Northrop Grumman wurde am Markt mit 78,13 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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