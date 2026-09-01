Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Lukrative Northrop Grumman-Anlage?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 01.09.2016 wurden Northrop Grumman-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 211,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Northrop Grumman-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,472 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 539,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 154,78 Prozent.
Alle Northrop Grumman-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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