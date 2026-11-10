Northrop Grumman Aktie

Northrop Grumman ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Northrop Grumman-Performance 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Northrop Grumman-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers betrug an diesem Tag 463,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,159 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers auf 539,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 163,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,36 Prozent vermehrt.

Northrop Grumman erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Northrop Grumman Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Northrop Grumman Corp. 491,60 2,48% Northrop Grumman Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen