S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Northrop Grumman-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers betrug an diesem Tag 463,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,159 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers auf 539,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 163,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,36 Prozent vermehrt.

Northrop Grumman erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at