Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Rentabler Northrop Grumman-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Northrop Grumman-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 247,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investierten, hätten nun 0,404 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 542,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118,97 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Northrop Grumman eine Börsenbewertung in Höhe von 76,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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