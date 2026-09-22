Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Frühe Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.09.2021 wurde die Northrop Grumman-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 348,52 USD. Bei einem Northrop Grumman-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,287 Northrop Grumman-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 526,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 151,11 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 151,11 USD entspricht einer Performance von +51,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Northrop Grumman einen Börsenwert von 74,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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