Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Investmentbeispiel 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Northrop Grumman eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Northrop Grumman-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 213,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Northrop Grumman-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,681 Northrop Grumman-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 367,87 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Papiers am 28.09.2026 auf 505,80 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 136,79 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Northrop Grumman zuletzt 72,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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