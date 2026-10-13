S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Northrop Grumman-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers betrug an diesem Tag 490,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Northrop Grumman-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,204 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 98,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 485,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,05 Prozent vermindert.

Northrop Grumman wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at