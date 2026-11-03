Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Lukrativer Northrop Grumman-Einstieg? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.11.2025 wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Northrop Grumman-Anteile bei 575,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Northrop Grumman-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,174 Northrop Grumman-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 555,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,51 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 3,49 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Northrop Grumman eine Börsenbewertung in Höhe von 79,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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