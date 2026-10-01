NortonLifeLock Aktie

NortonLifeLock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NortonLifeLock-Anlage unter der Lupe 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,68 USD. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 565,611 NortonLifeLock-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 454,75 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Anteils am 30.09.2026 auf 22,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,55 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 12,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NortonLifeLock

mehr Nachrichten

Analysen zu NortonLifeLock

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NortonLifeLock 19,51 -1,32% NortonLifeLock

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen