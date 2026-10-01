NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|NortonLifeLock-Anlage unter der Lupe
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,68 USD. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 565,611 NortonLifeLock-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 454,75 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Anteils am 30.09.2026 auf 22,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,55 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 12,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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