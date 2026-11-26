So viel hätten Anleger mit einem frühen NortonLifeLock-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die NortonLifeLock-Anteile bei 21,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,015 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 30,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 418,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,84 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 17,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at