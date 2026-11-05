NortonLifeLock Aktie

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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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Lohnende NortonLifeLock-Anlage? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NortonLifeLock-Aktie an diesem Tag 24,77 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NortonLifeLock-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,371 NortonLifeLock-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 30,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NortonLifeLock belief sich jüngst auf 17,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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