NortonLifeLock Aktie

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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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Lukratives NortonLifeLock-Investment? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NortonLifeLock gewesen.

Die NortonLifeLock-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NortonLifeLock-Anteile bei 20,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 NortonLifeLock-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 27,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,05 Prozent vermehrt.

NortonLifeLock wurde am Markt mit 16,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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