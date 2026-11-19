Bei einem frühen Investment in NortonLifeLock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die NortonLifeLock-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NortonLifeLock-Papier an diesem Tag 26,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,837 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,92 USD, da sich der Wert einer NortonLifeLock-Aktie am 18.11.2026 auf 30,47 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 116,92 USD, was einer positiven Performance von 16,92 Prozent entspricht.

NortonLifeLock wurde am Markt mit 17,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at