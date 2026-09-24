NortonLifeLock Aktie

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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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NortonLifeLock-Performance im Blick 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die NortonLifeLock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das NortonLifeLock-Papier an diesem Tag bei 29,09 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 34,376 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,68 USD, da sich der Wert einer NortonLifeLock-Aktie am 23.09.2026 auf 26,23 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 9,83 Prozent gleich.

NortonLifeLock wurde am Markt mit 16,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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