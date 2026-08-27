NortonLifeLock Aktie

NortonLifeLock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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NortonLifeLock-Performance im Blick 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.08.2025 wurden NortonLifeLock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,253 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,42 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 26.08.2026 auf 29,64 USD belief. Damit wäre die Investition um 3,58 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 17,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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