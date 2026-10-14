Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Performance im Blick
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Norwegian Cruise Line-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,729 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 13.10.2026 103,10 USD wert, da der Schlussstand 15,32 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,10 Prozent angewachsen.
Norwegian Cruise Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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