Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Norwegian Cruise Line-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Norwegian Cruise Line-Papier an diesem Tag bei 23,58 USD. Bei einem Norwegian Cruise Line-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 424,088 Norwegian Cruise Line-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 17,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 468,19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,32 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 8,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at