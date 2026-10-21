Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Lukrativer Norwegian Cruise Line-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren bedeutet
Das Norwegian Cruise Line-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,216 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 613,73 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Anteils am 20.10.2026 auf 15,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,63 Prozent verringert.
Norwegian Cruise Line war somit zuletzt am Markt 7,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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