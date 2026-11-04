Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Norwegian Cruise Line-Anlage
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Norwegian Cruise Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Norwegian Cruise Line-Anteile an diesem Tag 18,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,322 Norwegian Cruise Line-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 17,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 8,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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