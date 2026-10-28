Norwegian Cruise Line Aktie

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WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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Lukrative Norwegian Cruise Line-Investition? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Norwegian Cruise Line-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Norwegian Cruise Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,24 USD wert. Bei einem Norwegian Cruise Line-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261,506 Norwegian Cruise Line-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 15,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 118,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,81 Prozent verringert.

Am Markt war Norwegian Cruise Line jüngst 7,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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