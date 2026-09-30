Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Lukrative Norwegian Cruise Line-Anlage?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren angefallen
Norwegian Cruise Line-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Norwegian Cruise Line-Anteile an diesem Tag bei 37,70 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,525 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 14,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 392,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,74 Prozent vermindert.
Der Norwegian Cruise Line-Wert an der Börse wurde auf 6,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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