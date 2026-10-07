S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Norwegian Cruise Line-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Norwegian Cruise Line-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Norwegian Cruise Line-Anteile an diesem Tag 23,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Norwegian Cruise Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 418,410 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Aktie auf 15,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 489,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,10 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at