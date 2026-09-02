NRG Energy Aktie

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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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NRG Energy-Investition 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NRG Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der NRG Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NRG Energy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,347 NRG Energy-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 914,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 814,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NRG Energy belief sich jüngst auf 23,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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