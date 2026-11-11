NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|NRG Energy-Investmentbeispiel
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.11.2023 wurde das NRG Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,954 NRG Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 131,94 USD, da sich der Wert einer NRG Energy-Aktie am 10.11.2026 auf 97,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,19 Prozent angezogen.
Der Marktwert von NRG Energy betrug jüngst 20,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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