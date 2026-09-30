NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Profitable NRG Energy-Anlage?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
NRG Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das NRG Energy-Papier an diesem Tag bei 11,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NRG Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,206 NRG Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des NRG Energy-Papiers auf 97,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 668,15 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 8 668,15 USD entspricht einer Performance von +766,82 Prozent.
NRG Energy war somit zuletzt am Markt 20,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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