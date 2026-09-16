S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in NRG Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2023 wurden NRG Energy-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NRG Energy-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,754 NRG Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 107,42 USD, da sich der Wert einer NRG Energy-Aktie am 15.09.2026 auf 105,99 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 171,07 Prozent erhöht.

NRG Energy war somit zuletzt am Markt 22,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at