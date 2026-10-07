NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Profitable NRG Energy-Anlage?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NRG Energy-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 07.10.2025 wurde die NRG Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das NRG Energy-Papier an diesem Tag 162,61 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NRG Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 61,497 NRG Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 103,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 371,07 USD wert. Mit einer Performance von -36,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
NRG Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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