S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NRG Energy von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das NRG Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der NRG Energy-Aktie betrug an diesem Tag 13,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NRG Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 734,214 NRG Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 85 932,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,04 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 85 932,45 USD entspricht einer Performance von +759,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NRG Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 29,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at