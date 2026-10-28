NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Langfristige Performance
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NRG Energy von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades NRG Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 970,874 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92 495,15 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Papiers am 27.10.2026 auf 95,27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 824,95 Prozent erhöht.
NRG Energy war somit zuletzt am Markt 20,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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