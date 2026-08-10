Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Lohnender Nucor-Einstieg?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Nucor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Nucor-Anteile betrug an diesem Tag 166,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Nucor-Papier investiert hätte, hätte er nun 60,147 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 272,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 397,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 63,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nucor eine Börsenbewertung in Höhe von 62,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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